Житель Криково незаконно пересёк молдо-украинскую границу из-за просроченного паспорта

0

Гражданин Молдовы был задержан вблизи села Крокмаз после того, как незаконно пересёк молдо-украинскую границу. Мужчина нрушил закон, так как срок его паспорта истёк, а нехватка денежных средств не позволяла ему оплатить штраф, который наложили власти Украины.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент произошёл сегодня в зоне Пограничной полиции Каплань. Пограничники заметили мужчину, который направлялся в сторону Староказачье-Крокмаз, к пограничной линии, после чего его остановили для проверки. Личность мужчины была установлена – им оказался 57-летний житель Крикова.

Задержанный рассказал, что находился на территории Украины с 2016 года, а год назад у него истёк срок действия паспорта. Несмотря на его попытки пересечь границу через КПП «Паланка» и «Староказачье», власти Украины не выпустили его из страны и посоветовали оформить проездной лист. Кроме этого, его оштрафовали за превышения срока пребывания на территории соседней страны. Это привело к тому, что мужчина решил незаконно пересечь границу.

Органы правопорядка расследуют это дело. Гражданину Молдовы грозит штраф в размере до 750 условных единиц, общественные работы на срок от 150 до 200 часов или до 2 лет тюремного заключения.