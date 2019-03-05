Житель Костешт осуждён на 20 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью

Житель Костешт осуждён на 20 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью

Суд вынес приговор жителю села Костешты Яловенского района. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за насилие над собственной дочерью.

Прокуроры доказали, что в период с декабря 2016 года по февраль 2018 года обвиняемый совершал акты сексуального насилия над своей 14-летней дочерью. Мать девочки несколько лет работала за границей, а жертва со своим младшим братом оставалась на попечении отца. Запуганная отцом несовершеннолетняя больше года молчала, пока не осмелилась рассказать о случившемся своей тёте.

Родственница пострадавшей обратилась в полицию. В итоге 32-летний отец девочки был задержан и помещён под стражу. Мужчина не признал свою вину.

Согласно осуществлённому Генеральной прокуратурой исследованию, в 2018 году было возбуждено 373 дела за сексуальные надругательства. В 58 случаях дети подвергались насилию в семье. В то же время было возбуждено 86 уголовных дел, связанных с преступлениями против жизни и здоровья, в которых пострадал 91 ребёнок.

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