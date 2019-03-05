Житель Костешт осуждён на 20 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью

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Суд вынес приговор жителю села Костешты Яловенского района. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за насилие над собственной дочерью.

Прокуроры доказали, что в период с декабря 2016 года по февраль 2018 года обвиняемый совершал акты сексуального насилия над своей 14-летней дочерью. Мать девочки несколько лет работала за границей, а жертва со своим младшим братом оставалась на попечении отца. Запуганная отцом несовершеннолетняя больше года молчала, пока не осмелилась рассказать о случившемся своей тёте.

Родственница пострадавшей обратилась в полицию. В итоге 32-летний отец девочки был задержан и помещён под стражу. Мужчина не признал свою вину.

Согласно осуществлённому Генеральной прокуратурой исследованию, в 2018 году было возбуждено 373 дела за сексуальные надругательства. В 58 случаях дети подвергались насилию в семье. В то же время было возбуждено 86 уголовных дел, связанных с преступлениями против жизни и здоровья, в которых пострадал 91 ребёнок.