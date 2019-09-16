Житель Копчака нашёл в своём огороде снаряд времён ВОВ

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Во время проведения земельных работ житель села Копчак нашел в своём огороде снаряд времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасом оказался 100-миллиметровый артиллерийский снаряд, предположительно времён Великой Отечественной войны, передаёт gagauzinfo.md. На место выехали сотрудники полиции и спасатели. Место происшествия было оцеплено. Снаряд был утилизирован на территории части 3 мотопехотной бригады. В результате никто не пострадал.

Спасатели предупреждают, что при обнаружении оружия и боеприпасов, а также вещей, их напоминающих, категорически запрещено прикасаться к находке, пытаться ее перевернуть, поднять, утилизировать, а также хранить как реликвию. Обнаружив подозрительный предмет, следует позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.