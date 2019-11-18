Житель Комрата попал в больницу в результате ДТП

Житель Комрата попал в больницу в результате ДТП

Этой ночью в полицию поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи Комрата о том, что в городе произошло ДТП.

Как пишет upatogagauzia.md, 21-летний житель муниципия Комрат, управляя автомобилем Dacia, на пересечении улиц не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Opel под управлением 26-летнего жителя Чадыр-Лунги. Последний затем совершил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota.

В результате ДТП 21-летний житель Комрата был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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