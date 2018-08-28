Житель Кишинёва отправился на рыбалку и без вести пропал: полиция объявила его в розыск

Житель Кишинёва отправился на рыбалку и без вести пропал: полиция объявила его в розыск

Величко Сергей ушёл на рыбалку 5 дней назад и до сих пор не вернулся.

Полиция Каушан разыскивает без вести пропавшего 33-летнего жителя муниципия Кишинёв Сергея Величко. 23 августа он отправился на рыбалку в село Кошкалия, где проживают его родители. С того дня связь с ним прервалась. Мужчина отправился на велосипеде “Аист” на озеро, которое находится в южной части села.

Приметы пропавшего: рост 186 см, среднее телосложение, коротко стрижен. В день исчезновения был одет в красную футболку, синие штаны и кепку, а обут в чёрные галоши.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить в Службу 112, обращаться в любой полицейский участок или звонить по номеру  076 790 300.

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