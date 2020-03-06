Житель Кишинёва хотел свести счёты с жизнью из-за скандала с женой

Житель Кишинёва хотел свести счёты с жизнью из-за скандала с женой

Инцидент, который мог бы обернуться трагедией, произошёл сегодня в столичном секторе Чеканы. Мужчина хотел покончить жизнь самоубийством из-за ссоры с супругой.

По данным полиции, молодой житель Кишинёва вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, “прихватив” с собой товарища. Недовольная этим положением дел жена устроила скандал. Мужчина схватил нож и порезал себе руку.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md