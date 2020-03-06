Житель Кишинёва хотел свести счёты с жизнью из-за скандала с женой

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Инцидент, который мог бы обернуться трагедией, произошёл сегодня в столичном секторе Чеканы. Мужчина хотел покончить жизнь самоубийством из-за ссоры с супругой.

По данным полиции, молодой житель Кишинёва вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, “прихватив” с собой товарища. Недовольная этим положением дел жена устроила скандал. Мужчина схватил нож и порезал себе руку.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.