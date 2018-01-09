Житель Кишинева в пьяной ссоре ранил брата ножом

Молодой человек госпитализирован в реанимационное отделение.

Кровавый инцидент произошел в ночь на 8 января в столичном микрорайоне Рышкановка, пишет today.md.

Как рассказала пресс-секретарь полиции Наталья Стати, двое братьев возраста 25 и 28 лет находились в гостях в квартире на улице Димо. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, младший брат в гневе схватил нож и нанес старшему несколько ударов.

– Что послужило причиной ссоры – неизвестно. Раненый находится в реанимации в тяжелом состоянии, а ранивший его брат не желает говорить. Он задержан на 72 часа, заведено уголовное дело, – рассказала Стати.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить полиции.