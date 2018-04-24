Житель Кишинева обнаружил в батоне хлеба мышь (ФОТО)

Житель Кишинева обнаружил в батоне хлеба мышь (ФОТО)

Снимки с омерзительной находкой мужчина выложил в соцсеть, что спровоцировало скандал.

На фотографиях запечатлен находящийся в батоне хлеба посторонний предмет, который очень напоминает труп животного с шерстью. Покупатель предположил, что это мышь, и заявил, что намерен обратиться в Агентство по защите прав потребителей.

В ведомстве, как сообщает портал tv8.md, рассказали, что жалоба уже получена, передана в столичное отделение и изучается. Результаты проверки агентство пообещало обнародовать.

В свою очередь, коммерческий директор предприятия-изготовителя Лилиан Запорожан заявил порталу publika.md, что по данному инциденту начато служебное расследование. Он полагает однако, что с технической точки зрения мыши неоткуда взяться в хлебе, а публикация фото – это попытка дискредитировать предприятие.

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