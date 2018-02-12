Житель Кишинева не получил от Posta Moldovei долгожданную посылку с телефоном

Мужчина заказал товар за 140 долларов в китайском интернет-магазине, тот дошел до молдавской почты, а затем исчез.

О том, что посылки нет, мужчина узнал, придя ее получать в одно из отделений Posta Moldovei. Ему ответили, что, согласно внутренней документации, он посылку… уже забрал, пишет protv.md.

Сергей попытался разобраться в ситуации, однако в Posta Moldovei ему в этом отказали. Тогда мужчина обратился в Агентство по защите прав потребителей.

В результате вмешательства ведомства в Posta Moldovei решили изменить статус посылки с “получено” на “потеряно”, однако деньги клиенту возвращены не были. Мужчина заявил о намерении обратиться с жалобой в прокуратуру и, при необходимости, в суд.

В Агентстве по защите прав потребителей рассказали, что случай с потерей посылки в Posta Moldovei – далеко не единственный. Так, с начала 2017 года до декабря того же года было зарегистрировано три жалобы, а в декабре того же года, перед праздниками – сразу 27.

По мнению инспектора Агентства Николае Олараш, речь идет о воровстве посылок сотрудниками Posta Moldovei. Пояснил он и то, почему в большинстве случаев пропадают именно посылки с телефонами.

– Их легко продать впоследствии. Если глянуть на сайты с объявлениями, на них можно найти множество объявлений о продаже новых, в упаковке, телефонов, – отметил он.

Согласно статистике Агентства, в 2017 году пять человек подали в суд на администрацию Posta Moldovei. Один истец проиграл дело, а решения по остальным четырем еще не вынесены.

В Posta Moldovei заявили, что дело Сергея было зарегистрировано, и призвали всех столкнувшихся с проблемой клиентов сообщать об этом.