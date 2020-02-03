Житель Кирсово убил односельчанина ударом ножа

Житель Кирсово убил односельчанина ударом ножа

61-летний житель Комрата был задержан после того, как ударил ножом своего односельчанина, которому помогал по хозяйству. Преступление произошло накануне в селе Кирсово Комратского района.

По данным местной полиции, хозяин дома смертельно ранил 58-летнего знакомого. Было установлено, что нападавший пришёл к жертве помочь рубить дрова. После окончания работы мужчины сели за стол и начали выпивать, пишет deschide.md.

Впоследствии между сельчанами разразился конфликт. Гость взял кухонный нож и нанёс хозяину дома несколько ударов в грудь, после чего 58-летний мужчина скончался на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на 72 часа.

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