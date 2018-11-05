Житель Каушан врезался на автомобиле в дерево и был госпитализирован в тяжёлом состоянии

29-летний житель Каушан был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, после того, как на автомобиле врезался в дерево.

Авария произошла вчера у въезда в населённый пункт Пьятра Алба Яловенского района, пишет protv.md. По данным полиции, мужчина, находясь за рулём автомобиля марки Opel, потерял контроль над рулевым колесом и врезался в дерево, после чего перевернулся в кювет.

В результате ДТП 29-летний водитель был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Все обстоятельства и причину аварии выясняют правоохранительные органы.