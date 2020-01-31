Житель Каушан пытался утаить от таможенного контроля 710 пачек сигарет

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Мужчина намеревался перевезти через границу табачные изделия. Инцидент задокументировали вчера на выезде из страны.

К КПП подъехал автомобиль Mercedes Sprinter с молдавскими номерами. За рулём находился 38-летний житель города Каушаны, пишет unimedia.info.

Мужчина явно нервничал при проверке документов. В этой связи пограничники решили осмотреть его транспортное средство. В итоге были обнаружены три коробки, в которых находилось 710 пачек сигарет разных марок.

Водитель сказал, что не знал о том, что находится внутри коробок. По данному факту был составлен протокол о нарушении. Обстоятельства инцидента выясняются.