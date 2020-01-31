Житель Каушан пытался утаить от таможенного контроля 710 пачек сигарет

Житель Каушан пытался утаить от таможенного контроля 710 пачек сигарет

Мужчина намеревался перевезти через границу табачные изделия. Инцидент задокументировали вчера на выезде из страны.

К КПП подъехал автомобиль Mercedes Sprinter с молдавскими номерами. За рулём находился 38-летний житель города Каушаны, пишет unimedia.info.

Мужчина явно нервничал при проверке документов. В этой связи пограничники решили осмотреть его транспортное средство. В итоге были обнаружены три коробки, в которых находилось 710 пачек сигарет разных марок.

Водитель сказал, что не знал о том, что находится внутри коробок. По данному факту был составлен протокол о нарушении. Обстоятельства инцидента выясняются.

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