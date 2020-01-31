Житель Каушан продавал боеприпасы и взрывчатые вещества по Интернету: ему грозит до 7 лет тюрьмы (ФОТО)

0

Сотрудники Национального инспектората расследований и Управления уголовного розыска задержали 59-летнего жителя Каушан, который продавал боеприпасы и взрывчатые вещества. Он размещал объявления на специализированном сайте о том, что сбывает тротил, патроны и другие предметы. За весь арсенал он хотел получить 150 евро.

В связи с этим правоохранительные органы провели обыски в автомобилях и помещениях, принадлежащих подозреваемому, а также его членам семьи. Мероприятия прошли в Каушанском и Штефан-Водском районах. В результате этого были изъяты: 51 патрон, сосуд с неизвестным веществом, похожим на порох, 14 металлических трубок с неизвестным веществом и 3 куска тротила по 200 граммов каждый.

По факту хранения, приобретения и/или продажи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без надлежащего разрешения было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 150 условных единиц.