Житель Каушан прикинулся полицейским и принудил жительницу столицы к интиму (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией, а также прокуратуры и полиции сектора Чеканы задержали группу сутенёров.

Один из задержанных, житель Каушанского района, в период с 28 апреля по 5 мая представлялся сотрудником полиции и принуждал жительницу столицы к оказанию сексуальных услуг. Накануне преступник был пойман правоохранителями, сообщается на сайте МВД.

Кроме того, в ходе ряда специальных следственных мероприятий были задержаны два сообщника мужчины. В результате обысков в их домах было изъято оружие, которое является уликой в расследовании.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, ведётся разбирательство.

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