Житель Кантемира, пожелавший обзавестись автомобилем, был обманут кишиневцем

По словам сотрудников полиции, 44-летний мужчина присмотрел в Интернете автомобиль и решил связаться с его владельцем.

В разговоре житель Кишинева заявил, что машину необходимо пригнать из-за границы, и потребовал аванса в размере 4 тысячи евро. Покупатель согласился и передал деньги в обмен на расписку, что товар будет доставлен в течение 20 дней, пишет protv.md.

Спустя несколько дней после заключения договоренности хозяин машины исчез, а облапошенный мужчина обратился в полицию. Правоохранительные органы, проведя расследование, нашли и задержали подозреваемого, которым оказался 43-летний житель столицы.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что подозреваемый уже был наказан ранее за подобные преступления и подозревается еще в 13 фактах мошенничества. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.