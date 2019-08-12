Житель Кантемира избил и изнасиловал экс-супругу: полиция задержала злоумышленника

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В правоохранительные органы обратилась сестра пострадавшей. Она рассказала, что бывший супруг её родственницы разбил окно и проник в её дом, после чего избил женщину и приказал ей идти за ним.

Инцидент произошёл в селе Хэнэсень Кантемирского района. По данным полиции, супруг 42-летней женщины проник в её дом и избил. Полицейские нашли подозреваемого вблизи кладбища на окраине села. Там он надругался над жертвой, угрожая убийством, передаёт protv.md.

Полиция задержала злоумышленника. Им оказался 52-летний житель села Кания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина будет наказан в соответствии с действующим законодательством.