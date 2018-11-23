Житель Кантемира чудом выжил в перестрелке, которую устроил сосед

Житель Кантемира чудом выжил в перестрелке, которую устроил сосед

42-летний мужчина чудом выжил после того, как его сосед выпустил в него 7 пуль.

Напомним, что кровавый инцидент произошёл два дня назад в селе Стояновка Кантемирского района. Пострадавший был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу, где ему предстоит операция. Потерпевший говорит, что не знает нападавшего, пишет publika.md.

Я ставил машину в гараж, когда услышал, как сосед меня зовёт. На камерах видеонаблюдения видно, что я хотел схватить нападавшего, чтобы он не достал оружие, — утверждает потерпевший Ион Казаку.

Мужчина считает, что его “заказал” односельчанин, с которым у него были конфликты из-за общего бизнеса. Время от времени в адрес жертвы приходили угрозы.

Пациент родился в рубашке. Две пули лишь слегка задели мягкие ткани головы, но 5 пуль так и остаются в грудной клетке, — прокомментировал хирург Теофил Юско.

Мы сделаем томографию шейного, грудного и абдоминального отделов, чтобы точно определить, где находятся пули. На следующей неделе, в зависимости от результатов исследований, мы попробуем их извлечь, – сказал директор Республиканской больницы Владимир Сыли.

По этому делу полиция Кантемира задержала двух человек. Один из них стрелял, роль второго пока не установлена.

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