Житель Каменского района принёс домой ржавый снаряд времён ВОВ

0

Житель села Александровка Каменского района принёс домой ржавый снаряд. Обеспокоенная родственница позвонила правоохранителям.

Сапёры определили, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм времён Великой Отечественной войны. Боеприпас пролежал в земле более 70 лет. Его изъяли для дальнейшей утилизации, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Как пояснил мужчина, боеприпас он нашёл на берегу Днестра.

Сотрудники милиции напоминают: хранить оружие и боеприпасы дома – противозаконно и опасно. Обнаруженные предметы не стоит перемещать или разбирать.