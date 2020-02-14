Житель Каменского района принёс домой ржавый снаряд времён ВОВ

Житель Каменского района принёс домой ржавый снаряд времён ВОВ

Житель села Александровка Каменского района принёс домой ржавый снаряд. Обеспокоенная родственница позвонила правоохранителям. 

Сапёры определили, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм времён Великой Отечественной войны. Боеприпас пролежал в земле более 70 лет. Его изъяли для дальнейшей утилизации, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Как пояснил мужчина, боеприпас он нашёл на берегу Днестра.

Сотрудники милиции напоминают: хранить оружие и боеприпасы дома – противозаконно и опасно. Обнаруженные предметы не стоит перемещать или разбирать.

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