Житель Каменки оказался в реанимации после неудачной обрезки клёна

Житель Каменки оказался в реанимации после неудачной обрезки клёна

Несчастный случай произошёл на территории одного из частных домовладений в селе Севериновка Каменского района. Несмотря на объявленное штормовое предупреждение, сельчанин решил провести обрезку клёна, который рос на приусадебном участке.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, сильный порыв ветра сломал распиленную до середины ветку. Мужчина оказался на земле, сверху его накрыло обрушившейся веткой. Несмотря на тяжёлые травмы, 56-летний сельчанин сам сумел добраться до телефона и вызвать бригаду скорой помощи.

С компрессионным переломом шейного отдела позвоночника и ушибом волосистой части головы его госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

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