Житель Каменки обнаружил мертвым своего соседа

Житель Каменки обнаружил мертвым своего соседа

Тело 59-летнего мужчины было найдено в его собственном доме на улице Сенатовской. Погибшего обнаружил сосед.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в сильно закопчённой комнате не было признаков возгорания, поэтому службу «101» не вызывали. Специалисты Государственного пожарного надзора, осмотрев место происшествия, озвучили предварительную причину трагедии – нарушение правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе. Дымоход был забит сажей, а это значит, что в период топки угарный газ скапливался в помещении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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