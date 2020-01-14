Житель Каменки купил права в интернете и попался правоохранителям

Житель Каменки купил права в интернете и попался правоохранителям

Автомобиль Toyota госавтоинспекторы остановили в селе Грушка Каменского района вечером 13 января. Водительское удостоверение, представленное для проверки вместе с другими документами, вызвало сомнение в подлинности.

В ходе разбирательства 52-летний автовладелец сознался, что права ненастоящие, пишет mvdpmr.org. Как следует из его пояснений, документ он купил через интернет.

Изъятое водительское удостоверение направили на экспертизу. В отношении нарушителя проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За использование поддельного документа мужчине может грозить крупный штраф.

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