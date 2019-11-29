Житель Калараша жестоко избил несовершеннолетнюю за кражу кроссовок (ВИДЕО 18+)

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Жуткий инцидент произошёл в одном из населённых пунктов Калэрашского района. Согласно данным полиции, несовершеннолетнюю девушку избил 20 летний парень.

Видео, на котором несовершеннолетнюю избивают за кражу пары кроссовок, появилось вчера в социальной сети. По словам пресс-секретаря ГИП Марьяны Бециву, инцидент произошёл в селе Сэсень в Каларашском районе. Очевидцы запечатлели, как мужчина валит девушку на землю и начинает бить ногами, в том числе и по голове.

На данный момент принимаются необходимые меры по установлению местонахождения агрессора. С пострадавшей работает психолог. Девушке предстоит пройти экспертизу для определения степени тяжести телесных повреждений, по результатам которой нападавший будет привлечён к ответственности.