Житель Кагула пригрозил молотком мужчине и угнал его автомобиль, обещая вернуть

Житель Кагула пригрозил молотком мужчине и угнал его автомобиль, обещая вернуть

Молодой человек из Кагула попал в руки полиции после того, как угнал автомобиль. Инцидент произошёл вчера, 13 октября.

Житель Кагула вышел с покупками из магазина и направился к своему автомобилю марки Mercedes. В этот момент к нему подбежал неизвестный мужчина с молотком. Он сказал, что ему срочно нужна машина, чтобы отправиться на ней в Кишинёв, но пообещал, что вернёт имущество. Затем мужчина с молотком сел за руль и уехал, оставив потерпевшего на парковке магазина. Владелец авто немедленно сообщил в полицию.

Украденный автомобиль был остановлен у въезда в Комрат. Угонщика задержали. Им оказался 28-летний житель Кагула, который ранее привлекался к ответственности, передаёт ziuadeazi.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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