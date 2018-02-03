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Житель Кагула предложил полицейскому “зарплату” за уклонение от ответственности

Житель Кагула предложил полицейскому “зарплату” за уклонение от ответственности

Офицеры Национального антикоррупционного центра задержали мужчину по подозрению в пассивной корупции.

Так, первоначально он попытался за взятку в 1 тысячу леев уговорить полицейского отдать ему снятые автомобильные номера без оформления протокола. Впоследствии сотрудник полиции обнаружил, что у автолюбителя-нарушителя нет прав, а сам автомобиль не проходил техосмотр.

Ввиду обнаружения целого “букета” серьезных нарушений водитель предложил сотруднику правоохранительных органов выплачивать ежемесячно по 200 евро, чтобы в дальнейшем на него не составлялись протоколы при других проверках. “Зарплату” полицейский должен был получать до тех пор, пока безответственный автомобилист не исправил бы все нарушения и не оформил права.

Сотрудник полиции, тем не менее, не поддался на уговоры и заявил о попытке подкупа. Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 4 тысяч условных единиц.

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