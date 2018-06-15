Житель Кагула организовал “бизнес”, культивируя дома наркосодержащие растения (ФОТО)

В его огороде было найдено более 300 кустов конопли, а одна комната в доме была оборудована специально для выращивания наркотических растений.

Как сообщает пресс-служба полиции, двоим жителям Кагула, 45 и 47 лет, грозит уголовное наказание за незаконное производство, хранение и оборот наркотиков. Согласно материалам дела, в огороде одного из подозреваемых органы правопорядка обнаружили более 300 кустов конопли, а одна комната его дома была отведена и специально оборудована для выращивания наркотических средств. Кроме этого, органы правопорядка нашли у хозяина жилища охотничье ружьё, которым тот владел нелегально. Сотрудники полиции установили, что наркосодержащие растения культивировались с целью дальнейшей их реализации.

Кроме этого сотрудники кагульского инспектората, получив оперативную информацию о незаконных действиях другого местного жителя, инициировали проведение обысков. В результате этого, в автомобиле подозреваемого была обнаружена марихуана, пневматический пистолет модели «Байкал», которым мужчина владел незаконно, а также различные приборы для употребления наркотических средств.

Все найденные психотропные вещества, а также оружие и приборы были изъяты и направлены на экспертизу. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, однако они находятся на свободе. Если суд признает их виновными, то подозреваемым грозит штраф в размере от 20 000 до 35 000 леев или лишение свободы на срок до 1 года.