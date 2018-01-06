Житель Яловен бросил посреди дороги свою околевшую лошадь (ФОТО)

Инцидент произошел в конце декабря.

Умершее животное в стадии разложения обнаружил другой горожанин. Он немедленно вызвал полицию, пишет realitatea.md.

Сотрудникам правоохранительных органов вскоре удалось выявить и найти хозяина лошади. Он рассказал, что животное скончалось у него дома от старости.

Мужчина повез труп на свалку, однако там его не приняли. Тогда он обратился в яловенский филиал ANSA с просьбой забрать труп, однако, по его словам, получил отказ.

Тогда владелец лошади решил закопать ее в поле, однако в процессе поездки у него возникли проблемы, он вывалил труп на дорогу и уехал, намереваясь спустя несколько дней вернуться и закопать лошадь.

Все материалы по данному делу были направлены в ANSA. Там заявили, что просьбой забрать труп к ним не обращались, и отметили, что мужчина в любом случае должен был сам похоронить свое животное.