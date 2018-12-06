Житель Хынчешт убил своего собутыльника декроттуаром

Житель Хынчешт убил своего собутыльника декроттуаром

36-летний мужчина скончался после того, как его собутыльник ударил его декроттуаром. Трагедия произошла вчера, 5 декабря, в Хынчештском районе.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, вчера органам правопорядка сообщили, что в одном из домов населённого пункта Хынчештского района найден труп 36-летнего мужчины. В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что накануне между погибшим и его приятелем, с которым они потребляли спиртные напитки, возник конфликт. В результате ссоры 44-летний мужчина нанёс удар своему собутыльник удар приспособлением для очистки обуви в районе шеи.

Пострадавший получил серьёзную травму, которая стала причиной его смерти. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Органы правопорядка расследуют дело, пишет unimedia.info.

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