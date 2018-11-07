Житель Хынчешт скончался от рук собутыльников

38-летний мужчина из Онешть Хынчештского района скончался вчера вечером в собственном доме от рук собутыльников. Трагический инцидент произошёл около 02:25. Подозреваемые — трое подростков и взрослый, которым грозит пожизненное заключение.

45-летний мужчина и три подростка в возрасте 15-17 лет распивали накануне алкогольные напитки дома у своего соседа. В какой-то момент из-за возникшей ссоры между ними завязалась драка. Из-за серьёзных травм один из мужчин скончался до прибытия скорой помощи.

Кристина Викол, пресс-секретарь инспектората полиции Хынчешть, сообщила deschide.md, что об инциденте в полицию сообщила сожительница жертвы.

– Все четверо были задержаны на 72 часа. На них было заведено уголовное дело в соответствии со статьей 145 п. 2 Уголовного кодекса “Умышленное убийство”, — добавила она.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства преступления. Если вина всех четверых человек будет доказана, они рискуют провести в тюрьме от 12 до 20 лет, либо даже отправиться на пожизненное заключение.