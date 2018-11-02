Житель Хынчешт пропал без вести по пути из Москвы в Кишинёв после того, как устроил скандал в автобусе (ВИДЕО)

39-летний гражданин Молдовы возвращался домой на автобусе маршрута Москва – Кишинёв, однако непредвиденные обстоятельства прервали его путешествие. С момента его исчезновения прошло 3 дня. Мужчину разыскивают родственники.

По словам водителя рейсового автобуса, житель Хынчешт устроил скандал и потребовал у него остановиться прямо на трассе. Водитель автобуса остановился недалеко от Киева, а молдаванин вышел и больше не вернулся, передаёт protv.md. Представители компании по пассажирским перевозкам, совершающей данный рейс, сообщили, что водитель и остальные пассажиры ждали и искали мужчину в течение двух часов, но он так и не появился.

Вчера, 1 ноября, родственники пропавшего обратились в полицию. Правоохранительные органы инициировали расследование, а сегодня пассажиры рейса будут давать показания, чтобы проверить версию водителя транспортного средства.