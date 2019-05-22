Житель Хынчешт получил срок за изнасилование несовершеннолетней

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Житель Хынчештского района был приговорён к 16,5 годам лишения свободы за похищение и изнасилование 13-летней несовершеннолетней. Решение было принято апелляционным судом, который оставил в силе решение суда первой инстанции, однако также постановил взыскать с ответчика 28 500 леев за судебные издержки.

1 августа 2018 года 30-летний ответчик преследовал жертву, направляющуюся к дому. Применив силу, мужчина отвёл девушку в заброшенный дом в Онештах и изнасиловал. Несовершеннолетняя обратилась в полицию, и вскоре обвиняемый был задержан.

Согласно данным следствия, нападавший – житель той же местности, что и жертва. Мужчина был женат и воспитывал ребёнка.