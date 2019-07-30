Житель Григориополя утонул в реке после распития спиртного

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Трагедия произошла днём 27 июля в Григориопольском районе. Купаясь в неустановленном месте в состоянии алкогольного опьянения, утонул 46-летний житель села Красная Горка.

На берегу реки, примерно в 500 м от городского пляжа, отдыхала компания приятелей. После распития спиртных напитков один из них пошёл купаться и назад не вернулся, пишет mvdpmr.org. Со слов 53-летнего рыбака, ставшего свидетелем несчастного случая, мужчина сначала переплыл на другую сторону Днестра. Возвращаясь, примерно в 30-ти метрах от берега, он ушёл под воду и не вынырнул.

Тело утонувшего было обнаружено спустя двое суток. Органы правопорядка проводят расследование трагического случая.