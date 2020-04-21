Житель Григориополя спас пожилую соседку из объятой огнем квартиры

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Инцидент произошел этим утром в посёлке Маяк Григориопольского района. Дым из окон на 5-м этаже увидел мужчина из соседнего дома. Он вызвал пожарных, а сам бросился на помощь.

Мужчина знал, что в квартире проживает пенсионерка, которая передвигается с трудом. Он забежал в помещение и вынес женщину. Пострадавшую осмотрели врачи и установили, что в госпитализации необходимости нет.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. С вечера женщина оставила пасхальный кулич с зажжённой свечой на столе вблизи штор.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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