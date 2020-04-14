Житель Григориополя получил 15 суток админареста за нарушение карантинного режима

Житель Григориополя получил 15 суток админареста за нарушение карантинного режима

Житель Григориополя дважды за неделю нарушил режим самоизоляции. После повторного нарушения он получил 15 суток административного ареста. 

Мужчина должен был находиться дома 14 дней. Однако 6 апреля он это требование нарушил, за что был привлечён к административной ответственности.

В минувшее воскресенье 34-летний горожанин снова пренебрёг карантином и отправился в магазин за сигаретами. По пути был остановлен сотрудниками милиции. На этот раз суд назначил ему более жёсткое наказание – 15 суток админареста.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md