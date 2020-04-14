Житель Григориополя получил 15 суток админареста за нарушение карантинного режима

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Житель Григориополя дважды за неделю нарушил режим самоизоляции. После повторного нарушения он получил 15 суток административного ареста.

Мужчина должен был находиться дома 14 дней. Однако 6 апреля он это требование нарушил, за что был привлечён к административной ответственности.

В минувшее воскресенье 34-летний горожанин снова пренебрёг карантином и отправился в магазин за сигаретами. По пути был остановлен сотрудниками милиции. На этот раз суд назначил ему более жёсткое наказание – 15 суток админареста.

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