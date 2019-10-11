Житель Григориополя погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Житель Григориополя погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Трагедия произошла в частном доме в селе Малаешты Гриопольского района. Утром 10 октября дым из окон увидели соседи. На полу кухни односельчане обнаружили мужчину без признаков жизни. С тела 61-летнего хозяина сбили пламя и вызвали пожарных.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, пишет mvdpmr.org. По предварительной версии, к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнём. По словам очевидцев, пожилой мужчина злоупотреблял спиртным и много курил. В кухне были разбросаны пустые бутылки и окурки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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