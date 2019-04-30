Житель Глодян погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

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Возгорание началось утром 30 апреля в селе Дану Глодянского района. По данным ГИЧС, 64-летний мужчина скончался при пожаре, вспыхнувшем в пристройке дома. По предварительной версии, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

Пламя уничтожило 15 квадратных метров постройки. В процессе тушения пожарная команда обнаружила внутри здания обугленный труп владельца дома, пишет deschide.md.

Полиция проводит расследование трагического случая. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.