Мужчина утонул в озере Тараклийского района

Мужчина утонул в озере Тараклийского района

Житель гагаузского села Гайдар утонул в озере Тараклийского района. Инцидент произошел в начале сентября. Спасатели долго не могли найти тело погибшего. 

Согласно представленным данным, 1 сентября группа жителей Гагаузии отправилась на отдых на Грицканское озеро. Во время купания один из отдыхающих, 41-летний житель села Гайдар, утонул. На место выехали спасатели, которые три дня искали тело в пучине. Его удалось найти только утром 4 сентября.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, передаёт gagauzinfo.md.

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