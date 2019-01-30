Житель Гагаузии проведёт 21 год в тюрьме за жестокое убийство односельчанина

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Житель села Дезгинжа был приговорён к 21 году, 11 месяцам и 28 дням лишения свободы. Мужчину обвинили в умышленном убийстве, краже и незаконном хранении боеприпасов.

Согласно материалам дела, преступление произошло в ночь с 12 на 13 июля 2018 года в доме подсудимого. Мужчина пригласил в гости односельчанина. После совместного распития алкоголя между ними разгорелся конфликт. Хозяин нанёс гостю несколько ударов металлической трубой по голове, в результате чего потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, преступник расчленил тело жертвы, снял золотое кольцо, а затем выбросил останки в колодец перед домом. Труп мужчины вскоре обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

53-летний подсудимый признал свою вину. Помимо лишения свободы, ему предстоит выплатить потерпевшей стороне компенсацию за моральный и материальный ущерб в размере 515 000 леев.