Житель Гагаузии оказался в больнице после нападения собаки

Житель Гагаузии оказался в больнице после нападения собаки

В селе Дезгинжа собака напала на мужчину. Пострадавший попал в больницу.

Инцидент произошёл 15 мая. Напала на мужчину собака соседа породы питбуль. С многочисленными укусами на руках и туловище местный житель был доставлен в районную больницу Комрата, пишет gagauzinfo.md.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. В настоящее время 52-летний мужчина переведён в отделение травматологии и находится под наблюдением врачей. Состояние пациента оценивается как средней тяжести, пишет источник.

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