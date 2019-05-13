Житель Гагаузии нашёл в огороде целый арсенал боеприпасов (ФОТО)

0

Житель села Ферапонтьевка, копая огород, обнаружил целый арсенал оружия, предположительно времён Великой Отечественной войны. Информацию подтвердили в Управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии.

Инцидент произошёл 12 мая, пишет gagauzinfo.md. Сельчанин проводил работы в собственном огороде и наткнулся на опасную находку. Мужчина нашёл 53 боеприпаса, среди которых 2 гранаты, 4 запала, 106 патронов и гильз, поражённых коррозией, а также 44 патрона 7,62.

К месту нахождения боеприпасов прибыли специалисты, которые займутся ликвидацией снарядов.