Житель Флорешт выстрелил себе в сердце: полиции удалось выяснить причину

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Житель населённого пункта Нижние Кугурешты Флорештского района выстрелил себе в сердце, в результате чего скончался.

Трагедия произошла вчера утром, пишет jurnal.md. Супруга мужчины сообщила об инциденте в полицию. Известно, что погибшему было 62 года. Он выстрелил в себя из оружия, которым владел легально и хранил на территории дома.

Согласно предварительным выводам, мужчина решил покончить жизнь самоубийством из-за проблем со здоровьем. Полиция проводит проверку данного инцидента.