Житель Флорешт отравился продуктами горения при пожаре

64-летний житель села Кэшунка Флорештского района пострадал при пожаре, произошедшем в его доме в четверг. Мужчина был госпитализирован с отравлением угарным газом.

Пострадавшего вывели из дома его соседи, которые затем обратились в службу 112 за медицинской помощью. Сотрудники экстренной медицинской помощи, прибывшие на место происшествия в течение нескольких минут, обнаружили мужчину в тяжёлом состоянии, как физическом, так и психологическом, передаёт tvn.md.

Врачи оказали пациенту неотложную медицинскую помощь и доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.