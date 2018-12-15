Житель Флорешт отравился продуктами горения при пожаре

Житель Флорешт отравился продуктами горения при пожаре

64-летний житель села Кэшунка Флорештского района пострадал при пожаре, произошедшем в его доме в четверг. Мужчина был госпитализирован с отравлением угарным газом.

Пострадавшего вывели из дома его соседи, которые затем обратились в службу 112 за медицинской помощью. Сотрудники экстренной медицинской помощи, прибывшие на место происшествия в течение нескольких минут, обнаружили мужчину в тяжёлом состоянии, как физическом, так и психологическом, передаёт tvn.md.

Врачи оказали пациенту неотложную медицинскую помощь и доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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