Житель Флорешт и его приятель осуждены за убийство, совершённое с особой жестокостью

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Житель Флорештского района и его приятель из Яловен были признаны виновными в убийстве мужчины. Обвиняемых приговорили к 20 и 13 годам и 4 месяцам тюремного заключения в тюрьме закрытого типа.

Согласно материалам дела, убийство произошло утром 4 апреля 2018 года во Флорештах. Сгорая от ревности, обвиняемый вместе с другом спланировал убийство мужчины, ради которого его бросила бывшая возлюбленная. Взяв напрокат автомобиль, двое мужчин стали поджидать, когда соперник вернётся с работы. Один из обвиняемых на машине перекрыл мужчине путь к дому, а другой нанёс жертве несколько ударов по голове деревянной палкой. Когда жертва потеряла сознание, нападавшие затащили мужчину в багажник и отвезли в лес, а после этого тело подожгли.

Обугленный труп обнаружили через несколько часов после убийства местные жители, работавшие в поле недалеко от места трагедии. Они и вызвали полицию.

Впоследствии двое подозреваемых в возрасте 20 и 40 лет были арестованы и до вынесения приговора находились под стражей. Наряду с тюремным заключением, осуждённых обязали выплатить потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб в размере 39 000 леев.