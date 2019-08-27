Житель Фалешт, который поджёг 9-летнюю дочь из-за измены супруги, скончался на больничной койке

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Мужчина из села Нэвырнец Фалештского района, который из-за ссоры с супругой поджёг дом, где спала его 9-летняя дочь, скончался в больнице.

В результате пожара, который устроил 47-летний мужчина, скончалась его 9-летняя дочь. После того, как он поджёг дом, в котором спала девочка, мужчина вышел на улицу и нанёс себе увечья в области руки и шеи. Мужчина получил ожоги на 70% поверхности тела и был госпитализирован в бессознательном состоянии, передаёт unica.md.

По словам родственников, их погибший 47-летний зять жил с ними около 11 лет, а их дочь, жена погибшего, работает в Италии. Накануне трагедии женщина сообщила супругу, что нашла другого спутника жизни и не вернётся больше домой.

Стоит отметить, что супруги воспитывали шестерых детей, двое из которых – от предыдущего брака женщины. Местные органы власти просят помощи у граждан для того, чтобы собрать одежду и продукты питания для 10 членов семьи, которые остались без крыши над головой в результате пожара.

Вещи и продукты питания можно отнести в примэрию населённого пункта. Кроме этого, всех, кто хочет внести свой вклад в сборе гуманитарной помощи, просят звонить по номеру 069717695.