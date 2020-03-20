Житель Единецкого района избил до смерти односельчанина (ВИДЕО)

Житель Единецкого района избил 58-летнего односельчанина, в результате чего последний скончался в больнице. Трагедия случилась вчера вечером.
Как удалось установить, жертва повстречала на улице односельчанина, с которым у мужчины были враждебные отношения. В результате вспыхнувшего конфликта 40-летний нападавший сильно избил оппонента, после чего скрылся в неизвестном направлении.
В полицию о случившемся сообщила прохожая, которая нашла пострадавшего лежащим на земле в луже крови. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось, пишет echipa.md.
Злоумышленник был задержан на 72 часа, ведётся следствие.
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