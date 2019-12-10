Житель Единец отсидит 13 лет за изнасилование и грабёж

0

Прокуратура Единец объявила о вынесении судом приговора 22-летнему мужчине. Его приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование и грабёж, совершённые менее чем через год после выхода из тюрьмы.

В ночь на 2 июля текущего года мужчина проник в дом 71-летней жительницы села Бурланешты Единецкого района. Угрожая ножом, он приказал пенсионерке раздеться, а затем изнасиловал жертву. Далее злоумышленник потребовал у жертвы деньги, после чего скрылся.

В ту же ночь нарушитель проник в дом ещё одной 62-летней жительницы того же населённого пункта. Мужчина рассчитывал поживиться, однако его заметила и спугнула хозяйка.

Известно, что ранее задержанный уже отбывал наказание, за кражу, изнасилование и умышленное причинение вреда здоровью. На данном этапе по требованию прокуратуры обвиняемый с июля месяца находится под арестом.