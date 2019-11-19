Житель Единец из ревности убил молодую жену и закопал её тело в поле: преступление раскрыто спустя 13 лет (ВИДЕО)

Житель Единец из ревности убил молодую жену и закопал её тело в поле: преступление раскрыто спустя 13 лет (ВИДЕО)

Полицейские задержали 33-летнего жителя Единец, который 13 лет назад жестоко убил собственную супругу после того, как приревновал её к другому мужчине. Чтобы избавиться от трупа, убийца вместе с 29-летней местной жительницей закопали тело в поле возле села Константиновка Единецкого района.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, преступление было раскрыто после того, как в Управление по борьбе с тяжкими преступлениями поступила соответствующая информация. В результате следственных мероприятий органы правопорядка задержали подозреваемого.

В ходе допроса он признал свою вину. По его словам, соучастница преступления сообщила ему, что его 19-летняя супруга заигрывает с другим мужчиной и посоветовала наказать её. В связи с этим, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина убил молодую жену, после чего тело закопал в поле. Примечательно, что тогда супруги воспитывали двух детей.

Подозреваемый был помещён в изолятор на 30-дневный срок. Его соучастница вскоре будет объявлена в международный розыск. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело. Виновным грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное тюремное заключение.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md