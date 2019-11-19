Житель Единец из ревности убил молодую жену и закопал её тело в поле: преступление раскрыто спустя 13 лет (ВИДЕО)

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Полицейские задержали 33-летнего жителя Единец, который 13 лет назад жестоко убил собственную супругу после того, как приревновал её к другому мужчине. Чтобы избавиться от трупа, убийца вместе с 29-летней местной жительницей закопали тело в поле возле села Константиновка Единецкого района.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, преступление было раскрыто после того, как в Управление по борьбе с тяжкими преступлениями поступила соответствующая информация. В результате следственных мероприятий органы правопорядка задержали подозреваемого.

В ходе допроса он признал свою вину. По его словам, соучастница преступления сообщила ему, что его 19-летняя супруга заигрывает с другим мужчиной и посоветовала наказать её. В связи с этим, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина убил молодую жену, после чего тело закопал в поле. Примечательно, что тогда супруги воспитывали двух детей.

Подозреваемый был помещён в изолятор на 30-дневный срок. Его соучастница вскоре будет объявлена в международный розыск. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело. Виновным грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное тюремное заключение.