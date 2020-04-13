Житель Единец инсценировал собственную гибель, чтобы проучить подругу

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Житель Единец напугал родственников, инсценировав собственную гибель. Мужчина поссорился со своей девушкой и таким образом решил ей отомстить.

В конце прошлой недели в полицию Единец обратилась жительница Купчинь с заявлением об исчезновении сына. С 8 апреля мужчина не появлялся дома.

Вскоре в полицию поступила информация о том, что труп пропавшего якобы был найден в цистерне с патокой на территории сахарного завода. В ходе расследования было установлено, что мужчина поссорился со своей девушкой, которая хотела разорвать отношения. С целью шантажа он забрался на резервуар и записал это на видео. Однако в результате проверки места происшествия труп не обнаружили, пишет echipa.md.

11 апреля пропавший через друга отправил своей матери записку, в которой говорилось, что с ним всё в порядке. Полиция нагрянула с проверкой в дом приятеля, где и обнаружила мужчину, инсценировавшего самоубийство.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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