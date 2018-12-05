Житель Дубоссар в порыве гнева “отыгрался” на машине родственника

Житель Дубоссар в порыве гнева “отыгрался” на машине родственника

4 декабря в Дубоссарах неизвестные сняли номера с автомобиля «Жигули», припаркованного на ул. Циолковского. 40-летний хозяин машины был вынужден обратиться в милицию.

По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника. Им оказался 37-летний родственник пострадавшего мужчины.

Как выяснилось, во время прогулки задержанный вспомнил о конфликте, который возник между ним и заявителем, пишет mvdpmr.org. Под воздействием эмоций мужчина сорвал с “Жигули” номера и выбросил в канаву.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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