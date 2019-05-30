Житель Дубоссар попытался обменять фальшивую купюру, привезённую из России

Житель Дубоссар попытался обменять фальшивую купюру, привезённую из России

Купюру достоинством 5 000 российских рублей серии АК №7393524 предоставил к обмену на приднестровские рубли 36-летний житель Дубоссар. Кассир обменно-валютного пункта усомнилась в подлинности банкноты.

Как пишет mvdpmr.org, сотрудница финансового учреждения при осмотре денежного знака обнаружила признаки подделки. В ходе разбирательства сотрудники территориального подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией выяснили, что фальшивые деньги мужчина привёз из России. Там он находился на заработках, пишет источник.

Банкнота была изъята и отправлена на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.

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