Житель Дубоссар попросил знакомого взять кредит в банке и обманул его

В отношении ранее судимого 41-летнего жителя города рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, четыре года назад он попросил знакомого помочь взять кредит в банке. Обещал выплачивать все необходимые взносы в полном объёме и в установленные сроки. Поверив на слово злоумышленнику, 45-летний горожанин оформил кредит на своё имя. Полученные деньги передал приятелю. Однако до настоящего времени тот не выплатил ни рубля. Долг доверчивого гражданина перед кредитным заведением составляет 33000 рублей ПМР.

Обстоятельства случившегося выясняются.